Van Bommel beloont Ihattaren: ’Hij heeft dit verdiend’

Dat zegt Van Bommel op de clubsite van PSV over Ihattaren. Het zat er al een langere tijd aan te komen. Ihattaren zat na de winterstop al meerdere malen bij de selectie van de Eindhovenaren. Vervolgens mocht de middenvelder een aantal keer invallen en zelfs drie keer stond hij in de basis.

Jeugdspeler

Met zijn pas 17 jaar is hij eigenlijk nog een jeugdspeler, maar dat maakt de PSV-coach niets uit. „Ik haal een jeugdspeler bij de A-selectie als hij de concurrentie in onze kleedkamer vergroot en als hij heeft laten zien dat hij als mens en speler klaar is voor de volgende stap”, vervolgt Van Bommel. „Bij Mo is dit het geval. We hebben in de voorbije maanden gezien wat hij kan, hij heeft dit verdiend.”

