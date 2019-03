Matavz maakt rentree in Vitesse-selectie

De spits stond sinds eind september aan de kant door een kuitbeenbreuk, maar is na bijna zes maanden absentie klaar om weer speelminuten te maken. Al is Slutsky nog voorzichtig met de Sloveense aanvaller. „Zeker omdat het op kunstgras is, denk ik, dat hij maximaal vijftien minuten kan spelen. Het is voor hem lastig om op kunstgras zijn rentree te maken”, aldus de Vitesse-trainer, die morgen in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag geen beroep kan doen op Max Clark, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Heracles Almelo twee weken geleden.

„Alexander Büttner speelt als linksback. Hij is de enige andere optie voor die positie”, aldus Slutsky, die Jake Clarke-Salter ook weer kan begroeten in de selectie. De Engelse verdediger stond de afgelopen drie weken aan de kant met een knieblessure.

Slechte reeks

Hoewel ADO Den Haag aan een matige reeks bezig is met slechts één punt in de laatste vier wedstrijden, is Slutsky beducht voor de kracht van de Hagenaars. „ADO Den Haag heeft een paar heel goede spelers, vooral aanvallend, zoals Becker, El Khayati en Necid. Als je naar de statistieken kijkt, dan worden ze vooral gevaarlijk over links, van de kant van Becker. Thuis op het kunstgras zijn ze een behoorlijk agressief en gevaarlijk team, maar zoals voor elk elftal in de wereld geldt, hebben ze hun sterke en zwakke punten.”