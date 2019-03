Verstappen begint in Bahrein met vijfde plaats

De Nederlander hield in de openingssessie wel zijn teamgenoot Pierre Gasly achter zich. De Fransman moest het doen met een tijd van 1:31,815.

Ferrari was na het tegenvallende openingsweekeinde oppermachtig in het woestijnkoninkrijk. De Italiaanse renstal lijkt op het circuit van Sakhir het goede tempo van de wintertests in Barcelona helemaal te hebben hervonden.

Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren een klap sneller dan de rest en noteerden de eerste en tweede tijd. Het verschil was 0,263 in het voordeel van de jonge Monegask, die in 1:30,354 in de rondte ging over het 5,412 kilometer lange circuit. In Australië viel Ferrari tegen met slechts een vierde en vijfde plaats.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas besloot de eerste training op de derde plaats (1:31,328) en was – net als tijdens de race in Australië – zijn teamgenoot Lewis Hamilton (1:31,601) de baas. De regerend wereldkampioen einidigde als vierde.

Williams

George Russel en Robert Kubica bungelden onderaan de tijdenlijst. De beide Williams-coureurs zijn net als in Australië amper vooruit te branden. De twee waren bijna vier seconden langzamer dan Leclerc.

Russel en Kubica moeten bovendien op hun tellen passen. Het noodlijdende Williams heeft amper reserve-onderdelen beschikbaar om eventuele schade aan een bolide te kunnen herstellen.

Zonsondergang

De eerste vrije training hoeft lang niet alles te zeggen over het restant van het raceweekeinde. De kwalificatie en de race worden bij zonsondergang verreden, wanneer sprake is van heel andere omstandigheden.

De tweede vrije training, die om 15.55 uur Nederlandse tijd begint, vormt wat dat betreft een betere indicatie.