Van den Brom: ’Wat schieten we hier nou mee op?’

„Wij spelen dinsdagavond om half zeven bij Vitesse. Ik denk niet dat onze supporters daar blij van worden.” Van den Brom weet dat de makers van het competitieprogramma met handen en voeten gebonden zijn. „Er is door het Europese programma weinig ruimte in het schema. Okay. Maar waarom kunnen we ’s avonds niet op een normaal tijdstip spelen? Dinsdagavond om halfzeven, uit bij Vitesse. Wat schieten we daar nou mee op?”

De AZ-trainer kan zich het bomvolle uitvak van vorig seizoen in Arnhem nog goed voor de geest halen. „Je weet wat zo’n vol vak kan doen met de spelers. Nu zal het nagenoeg leeg zijn. Vind ik jammer. Natuurlijk spelen we voor onszelf, voor de club. Maar je speelt ook voor je supporters en indirect ook voor Vitesse.”

Van den Brom, die met Feyenoord in een felle strijd is gewikkeld om de derde plaats, zegt er absoluut geen probleem van te willen maken. „Anders krijg ik de heren van het competitieprogramma op mijn dak. Maar: er zijn altijd dingen die beter kunnen. Het zou wel lekker zijn als wij, de clubs, meer inspraak zouden hebben. Het gaat niet om