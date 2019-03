Ten Hag over inzetbaarheid Ziyech: ’Ziet er goed uit’

„Hij is aangesloten bij de groepstraining. Hij heeft op honderd procent kunnen oefenen. Dat is positief. We moeten alleen even afwachten hoe zijn lichaam nu reageert.”

Ziyech miste ruim twee weken geleden de thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle wegens een kuitblessure. Vier dagen later verscheen hij wel aan de aftrap voor de uitwedstrijd tegen AZ. Maar halverwege de eerste helft moest hij zich toch weer laten vervangen. In beide duels werd duidelijk hoe belangrijk de spelmaker voor Ajax is.

Ziyech sloeg afgelopen week de oefeninterlands van Marokko tegen Malawi en Argentinië over. Hij wordt zaterdag nogmaals getest op de laatste training voor het duel met de koploper van de eredivisie uit Eindhoven.

Trainer Ten Hag beschikt over een nagenoeg fitte selectie als Ziyech inzetbaar is. Alleen de langdurig geblesseerde Hassane Bandé en Carel Eiting zijn niet van de partij.