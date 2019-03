Ten Hag onder indruk van nieuwe aankoop

Marin viel Ten Hag op tijdens beide duels tussen Ajax en Standard Luik in de voorronde van de Champions League. „Daarna zijn we hem blijven volgen”, zei de trainer van Ajax over de 22-jarige middenvelder met een transfersom van rond de 12 miljoen euro.

Ten Hag heeft met Ajax nog uitzicht op de landstitel en de KNVB-beker. In de kwartfinale van de Champions League is Juventus de tegenstander. Toch is hij al bezig met het volgende seizoen. „Het klopt dat ik op twee borden moet schaken”, zei hij. „Maar Marc Overmars doet het meeste werk wat betreft transfers en contracten. Het is heel goed nieuws dat Onana zijn contract heeft verlengd.”