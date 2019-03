Van Bommel: ’Het is net Fortnite’

De oefenmeester ziet zijn kinderen thuis het spel ook weleens spelen. „Dan hebben ze ook meerdere wapens.”

Van Bommel weet dat het een zeer belangrijke wedstrijd is. „Ajax-PSV is een topper die bij iedereen wat los maakt. Het zijn mooie, speciale wedstrijden. Dat er veel over gesproken wordt is mooi en hoort erbij. We gaan naar Amsterdam om te winnen, want dat willen we altijd.” Dat Ajax moet en PSV alleen wil, vindt hij maar onzin. „We moeten allebei winnen.”

Beslissende wending

Wie de trainer op het middenveld gaat zetten, wil hij niet kwijt. „We hebben verschillende opties op het middenveld. Als je goed genoeg bent maakt het niet uit of je ervaring hebt. Ik heb spelers op de bank zitten die allemaal kunnen spelen.” Mo Ihattaren lijkt een streepje voor te hebben: „Ihattaren is een uitzonderlijke speler. Hij heeft de gave om in bijna iedere situatie de juiste keuze te maken. Dat is mooi om te zien.”

Toch weet Van Bommel al wat hij gaat doen komende zondag. „Ik twijfel altijd over de opstelling. Het klopt wel dat er vaker is gewisseld op het middenveld dan in andere linies. Ik ben er al uit over zondag.”

Pleintje

De PSV-trainer beschouwt het duel in de Johan Cruijff ArenA „gewoon als een van de 34 competitiewedstrijden dit seizoen.” Van Bommel weet echter ook wel dat de titelstrijd zondag een beslissende wending kan krijgen. „Het liefst sta ik zo ver mogelijk voor op de achtervolger. Het verschil had nu ook twee of zelfs nul punten kunnen zijn, maar het zijn er vijf. We gaan niet naar Amsterdam om dat vast te houden, wij willen winnen. Je kan niet op een gelijkspel spelen, dat heb ik nog nooit gedaan. En als speler wil je ook altijd winnen. Vroeger ging je toch ook niet het pleintje op om 0-0 te spelen?”

Van Bommel zag de afgelopen dagen al zijn internationals weer binnendruppelen. Vrijdag stond hij pas voor het eerst weer met zijn hele selectie op het veld. „Dat hebben we vaker gehad, daar moeten we dus niet moeilijk over doen.”

PSV won in september in Eindhoven met 3-0 van Ajax, dat het toen moest doen zonder de geblesseerde verdediger Matthijs de Ligt. „De eerste bal ging er toen gelijk in”, weet Van Bommel nog. „Zulke wedstrijden zijn niet te voorspellen. Ik wil altijd controle hebben, maar er gebeuren altijd dingen die je niet in de hand hebt.” Bij Ajax is nu het meespelen van Hakim Ziyech onzeker, al lijkt de Marokkaan voldoende hersteld van een kuitblessure. „PSV heeft een goede ploeg, maar als wij ons niveau halen, dan hebben we een grote kans om te winnen”, zegt Ten Hag. „Wij moeten zorgen dat we na zondag ook nog op drie fronten strijden.