Als Ajax verliest van de koploper uit Eindhoven, dan groeit de achterstand naar acht punten. Bij een gelijkspel blijft het verschil vijf punten met nog maar zeven competitieduels te gaan. „Als we niet winnen, dan gaat het een heel lastig verhaal worden”, beseft Ten Hag. „Wij moeten zorgen dat we na zondag ook nog op drie fronten strijden.”

Zonder een geblesseerde Matthijs de Ligt verloor Ajax de uitwedstrijd tegen PSV met 3-0. „We gaven cadeautjes weg en speelden erg naïef”, weet Ten Hag nog. „PSV heeft een goede ploeg, maar als wij ons niveau halen dan hebben we een grote kans om te winnen.”

Als de schijn niet bedriegt, dan is Hakim Ziyech op tijd hersteld van een kuitblessure. Ajax kan de spelmaker goed gebruiken, zo bleek in de laatste competitieduels met PEC Zwolle (2-1-overwinning) en AZ (1-0-nederlaag). Voor PSV heeft de uitwedstrijd tegen Ajax veel weg van een officieuze kampioenswedstrijd. De koploper uit Eindhoven kan op de counter gaan spelen, maar heeft ook de kwaliteiten om Ajax onder druk te zetten. „Ze kunnen het allebei”, weet Ten Hag. „We zullen een antwoord moeten hebben.”

Ajax strijdt tegen PSV niet om de koppositie omdat het laatste competitieduel met AZ 1-0 verloren ging. Na die wedstrijd zag Ten Hag zijn internationals vertrekken. „Dat is gelukkig overwegend goed verlopen”, zei de coach die even schrok toen Pepe hard doorging op een enkel van Dusan Tadic. „Neres viel geweldig in voor Brazilië en Onana mag naar de Afrika Cup. De comeback van Denemarken tegen Zwitserland was ook mooi. Nu moet iedereen zondag klaar zijn voor PSV.”