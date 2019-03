Allegri over Ronaldo: ’Het gaat goed met hem’

De koploper van de Serie A neemt het dit weekend op tegen Empoli. „Hij zal pas terugkeren als hij weer fit is en er geen kans is dat hij een terugslag krijgt”, zei trainer Massimiliano Allegri.

„Het gaat goed met hem en hij is weer aan het bewegen. Maar we moeten voorzichtig zijn”, zo zei Allegri over zijn sterspeler. Over twaalf dagen treedt Juventus aan tegen Ajax. Ronaldo zelf zei dat duel te gaan halen. „Ik ben kalm, want ik weet dat ik zonder problemen binnen een tot twee weken weer fit ben”, zei hij tegen Portugese media.

Juventus speelt voorafgaand aan het duel met Ajax ook nog competitiewedstrijden tegen Cagliari (2 april) en AC Milan (6 april). De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport stelt dat Ronaldo ook die duels aan zich voorbij moet laten gaan.