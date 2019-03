VVV verlengt niet met pechvogel Promes

Wel wordt de 35-jarige verdediger bijgestaan bij zijn revalidatie. Zodra hij weer fit is, sluit hij aan bij de selectie om een nieuw contract te verdienen.

,,Die kans willen we hem zeker bieden, zeker ook gezien zijn verdiensten voor de club in de afgelopen zes seizoenen”, laat technisch directeur Stan Valckx weten. Promes liep in februari in het duel met Heracles een ernstige knieblessure op.

Ook de aflopende contracten van Johnatan Opoku, Moreno Rutten, Ralf Seuntjens, Tristan Dekker, Delano van Crooij en Evren Korkmaz werden formeel opgezegd. Een formele opzegging betekent niet per definitie dat club en speler uit elkaar gaan.