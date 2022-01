Premium Het beste van De Telegraaf

Dans om Vitesse-duo PSV laat oog vallen op Danilho Doekhi; Feyenoord onderhandelt over Riechedly Bazoer

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Riechedly Bazoer. Ⓒ PROSHOTS

AMSTERDAM - Vitesse heeft drie spelers met een positieve coronatest moeten achterlaten in Portugal en dreigt met het oog op de herstart van de competitie nieuwe averij te gaan oplopen. Er wordt van twee kanten flink getrokken aan de verdedigers Danilho Doekhi en Riechedly Bazoer. PSV ziet in Vitesse-captain Doekhi een potentiële opvolger voor André Ramalho, die maanden aan de kant staat na een enkeloperatie, terwijl Feyenoord in onderhandeling is met Vitesse over Bazoer.