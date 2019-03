Ferrari heer en meester, Verstappen op gepaste afstand

Dit keer was het echter niet Charles Leclerc, maar Sebastian Vettel die de snelste tijd noteerde. De Duitser was 1:28,846 net even sneller dan zijn teamgenoot: 0,035 om precies te zijn.

Mercedes moest het andermaal doen met plek drie en vier, maar ook daar waren de rollen omgedraaid. Dit keer was Lewis Hamilton (1:29,449) iets rapper dan Valtteri Bottas (1:29,557).

Verstappen

Max Verstappen moest een plekje prijsgeven en ‘zakte’ naar plek zes. Zijn ronde van 1:29,725 was net niet genoeg om Renault-coureur Nico Hülkenberg (1:29,669) achter zich te houden.

Zijn Red Bull-teamgenoot Pierre Gasly (1:30,429) viel met een twaalfde tijd behoorlijk tegen. Kevin Magnussen, Lando Norris, Romain Grosjean, Daniil Kyvat en Carlos Sainz waren allemaal sneller.