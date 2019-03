Verstappen: ’Werk aan de winkel’

,,Het was oké, maar er is werk aan de winkel”, was de conclusie van Verstappen. „Op de mediumband doen we het prima en dat is de belangrijkste band voor de race, maar wat de kwalificatie betreft moeten we nog wel iets vinden. Ferrari is duidelijk de snelste, maar we gaan ons best doen om het gat te dichten.”

De coureurs van Ferrari lieten zich zien in Bahrein. Ze stelden twee weken geleden nog teleur in Melbourne maar waren in beide vrije trainingen veruit de beste. Charles Leclerc was de snelste in de eerste vrije training, vlak voor zijn ploeggenoot Sebastian Vettel. In de tweede vrije training was Vettel iets sneller dan Leclerc.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, uitkomend van Mercedes, moesten meer dan een halve seconde toegeven op hun concurrenten van Ferrari. Verstappen moest in de tweede vrije training ook nog Nico Hülkenberg van Renault voorlaten.

