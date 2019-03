Haps: ’Ongelooflijk, ik keek er liever niet naar’

Voorafgaand aan het duel zal een minuut stilte in acht worden genomen voor de slachtoffers, waaronder vier overledenen. In de 18e minuut, verwijzend naar de datum waarop het gebeurde, zal een minuut worden geapplaudisseerd voor de hulpverleners. „Ik ken de plek (het 24 Oktoberplein, red.)”, zegt Haps, die de gebeurtenissen heftig vindt. „Het is echt ongelooflijk, ik keek er ook liever niet naar.”

Haps werd meer dan tien jaar geleden weggeplukt door AZ bij de amateurs van Elinkwijk. De linksback en Feyenoord moeten in Utrecht zien af te rekenen met het gevoel dat langzamerhand ontstaat in de Eredivisie: dat het bijna leuk wordt om tegen de Rotterdammers te spelen.

„Iedereen krijgt een beetje het gevoel dat er wat te halen valt, aan ons de taak dat zo snel mogelijk om te draaien”, beseft Haps. „We hebben vooral in uitwedstrijden veel punten laten liggen. Niemand heeft daar echt een verklaring voor, anders was het waarschijnlijk anders gegaan.”

Het seizoen uitzingen, nu Feyenoord voor de prijzen is uitgeschakeld, is er voor hem niet bij. „Nee, er ligt nog een zware taak om die derde plek veilig te stellen en Europees voetbal te halen, dat is het belangrijkste”, zegt Haps, die ziet dat Utrecht zelfs tot vier punten kan naderen.