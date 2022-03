Virgil van Dijk: ’Ik ben nog steeds voorstander van 4-3-3’

Wel vond Van Dijk dat zijn team goede dingen heeft laten zien tegen de Denen. „Het is gewoon work in progress. We winnen en dat is het belangrijkste en we hebben heel veel geleerd vandaag”, aldus de speler van Liverpool voor de camera van NOS.

„Je ziet dat het nieuwe systeem andere dingen vraagt, maar het heeft vooral tijd nodig. Ik wil liever 4-3-3, maar de bondscoach heeft nou eenmaal een sterke mening. De trainer heeft ook gezegd dat het in sommige trainingssessie beter ging dan in de andere. We hebben er zeker vertrouwen in. Alleen in de wedstrijd is het anders dan bij een oefening. Je hebt ook met een tegenstander te maken. We moeten nog wat meer solide worden denk ik.”

Van Gaal vond eerste helft ’top’ maar ’verval te groot’

Bondscoach Louis van Gaal betitelde na het oefenduel met Denemarken de eerste helft als „top.” Volgens Van Gaal „was het verval in de tweede helft echter te groot.”

„Zeker in de eerste helft was het echt een hele goede uitvoering”, zei Van Gaal voor de camera van de NOS. „We hadden zes open kansen en maakten daaruit drie doelpunten. Terwijl zij maar een halve kans kregen.”

Van Gaal liet keeper Mark Flekken debuteren. De doelman van Freiburg kwam bij de 1-1 van Jannik Vestergaard niet uit zijn doel na een voorzet en zag de verdediger raak koppen. Volgens Van Gaal viel Flekken weinig te verwijten.

„Ik heb het niet als een fout gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik moet de beelden nog bekijken. Ik denk dat hij er niet zo gemakkelijk bij kon, het was een pass naar de tweede paal”, aldus Van Gaal.

Dinsdag is Duitsland de volgende tegenstander. De coach is niet van plan veel wijzigingen door te voeren, zo maakte hij duidelijk. „Ik wil helemaal niet zoveel wisselen, behalve als het de spuigaten uitloopt en ik er niet zo vrolijk van word. Het is niet zo makkelijk voor Memphis om twee wedstrijden achter elkaar te spelen met deze intensiteit.”

Flekken

Flekken staat ook dinsdag in de oefenwedstrijd tegen Duitsland weer onder de lat bij het Nederlands elftal. De 28-jarige doelman, die zaterdag tegen Denemarken debuteerde, krijgt opnieuw het vertrouwen van Van Gaal.

„Ik heb begrepen dat hij aan onze eerste tegentreffer wel wat had kunnen doen”, zei Van Gaal na de zege van 4-2. Na een hoge voorzet kon Jannik Vestergaard met zijn hoofd scoren. Verder was de bondscoach wel tevreden over Flekken. „Ik heb vandaag wel meer ballen terug zien gaan op de keeper. Daar ben ik blij mee. Flekken kan dan het spel weer openen waardoor we weer verder kunnen voetballen. Hij heeft dat vertrouwen en hij kan dat. Als hij de bal verplaatst, zijn wij weer ontsnapt uit de druk. En tegen Duitsland laat ik hem bewust weer spelen omdat hij daar voetbalt.”

Flekken, doelman van SC Freiburg, krijgt deze interlandperiode de kans omdat Justin Bijlow en Jasper Cillessen geblesseerd zijn. Van Gaal weet nog niet hoe de concurrentiestrijd zich precies gaat ontwikkelen. „Bijlow is nu geblesseerd en moet zich straks eerst weer bewijzen en op niveau komen.”