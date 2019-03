Messi: ’Dat is de hardste klap die ik geïncasseerd heb’

„Mijn zoontje Thiago (6 jaar, red.) vroeg zich af waarom ik in eigen land gekruisigd wordt”, vertelt de vedette van Barcelona in gesprek met het Argentijnse radioprogramma Club 947. „Maar ik heb hem gerust gesteld door te zeggen dat er genoeg mensen van me houden en het maar een klein groepje is dat mij niet in het nationale elftal wilde hebben.”

Zilverwerk

De frustratie van de Argentijnse fans voert naar het feit dat Messi al jarenlang een van de beste spelers ter wereld is en bij Barcelona alles wint, maar dat maar niet kan omzetten in zilverwerk met de nationale ploeg. Dat het tijdens het WK in Rusland in de achtste finale opnieuw mis ging, was ook voor Messi zelf een van zijn grootste teleurstellingen.

„Dat was de hardste klap die ik ooit heb moeten incasseren”, baalt de sierlijke linkspoot nog altijd. „Het verlies tegen Frankrijk in de achtste finale kwam zo hard aan, en nog steeds vind ik het moeilijk om er over te praten. Ik wilde afstand nemen van de Argentijnse ploeg, mezelf opsluiten en alleen met mijn familie alles verwerken.”

Aantrekkingskracht

Niettemin kwam Messi toch weer terug op zijn besluit en meldde hij zich na een aantal gesprekken met bondscoach Lionel Scaloni weer bij de nationale ploeg. „Het blauw-wit heeft nu eenmaal een enorme aantrekkingskracht op me”, verklaart de sterspeler zijn nieuwe switch. „Ik wil per se iets winnen met het Argentijnse elftal. En naar de mensen die daar kritiek op hebben, luister ik niet. Ik speel voor mezelf, mijn familie en de mensen die blij worden van wat ik op het veld doe.”

