Koolhof voor het eerst naar dubbelfinale van masterstoernooi

De 29-jarige Nederlander versloeg in Miami met dubbelpartner Stefanos Tsitsipas uit Griekenland de Kroaat Ivan Dodig en de Fransman Edouard Roger-Vasselin in de supertiebreak: 6-3 6-7 (2) 10-8.

Gelegenheidspartner

Met zijn gelegenheidspartner Tsitsipas, die bij het grandslam van Melbourne de halve finales in het enkelspel haalde, kent Koolhof een goede serie in Miami. In de tweede set tegen Dodig en Roger-Vasselin serveerde het duo voor de wedstrijd op 5-4, maar kon het twee matchpoints niet verzilveren. De tiebreak werd vervolgens dik verloren. In de supertiebreak trokken Koolhof en Tsitsipas de partij met de nodige moeite alsnog naar zich toe.

In de finale treft het duo de winnaars van de halve finale tussen het Pools-Braziliaanse duo Lukasz Kubot en Marcelo Melo en de ervaren broers Bob en Mike Bryan uit de Verenigde Staten.

Vier dubbeltitels

Koolhof, een zoon van de onlangs overleden oud-voetballer Jurrie Koolhof, won vier dubbeltitels op de ATP-tour. Drie keer was dat met Matwé Middelkoop, in 2016 in Sofia en in Kitzbühel en in 2017 in Sydney. Begin januari pakte hij in Brisbane de titel met de Australiër Marcus Daniell.