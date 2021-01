Arantxa Rus verliest in Abu Dhabi

De jonge Chinese Wang Xiyu bleek in de eerste ronde te sterk voor de 30-jarige Westlandse. Na een kleine 2 uur en 20 minuten besliste Wang het duel in drie sets: 6-3 3-6 6-4.

Rus is de nummer 74 van de wereld, haar 19-jarige Chinese opponente staat op de 123e plek.

In december, tijdens een ITF-toernooi in Dubai, had de Nederlandse nog op overtuigende wijze (6-1 6-3) gewonnen van Wang, die het nu mag opnemen tegen de Kazachse Elena Rybakina.