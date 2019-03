FC Twente weer een stap dichter bij kampioenschap

Met nog zeven wedstrijden op het programma behoudt FC Twente de voorsprong van elf punten op eerste achtervolger Sparta, dat eveneens won. De formatie van Henk Fraser had in de Galgenwaard geen enkele moeite met Jong FC Utrecht, dat bij rust al op een 3-0 achterstand was gezet. In de tweede helft liepen de bezoekers uit naar 5-0.

FC Twente dankte de overwinning aan Jari Oosterwijk. De spits schoot tien minuten na rust uit de draai raak en dat was voldoende voor de 23e zege in 31 competitieduels. Voor Sparta waren Dirk Abels, Mohammed Rayhi (uit een strafschop), Ragnar Ache (twee keer) en Lars Veldwijk trefzeker. Kort voor tijd scoorde Nick Venema nog tegen. Go Ahead Eagles won bij FC Dordrecht (1-3) en blijft in het spoor van Sparta. De Deventenaren hebben vier punten achterstand op de Rotterdammers.

Jong PSV profiteerde van de nederlaag die FC Den Bosch bij FC Twente leed, en sprong over de provinciegenoten heen naar de vierde plaats. Zakaria Aboukhlal en Maxime Soulas scoorden voor de Eindhovensen beloften, die door de 2-1 zege op RKC Waalwijk nu vierde staan. In de slotfase kroop Jong PSV door het oog van de naald, want de Belg Dylan Seys zag zijn strafschop gestopt door doelman Youri Roulaux.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie:

SC Cambuur - Almere City 0-1

FC Dordrecht - Go Ahead Eagles 1-3

Helmond Sport - Roda JC 4-0

MVV - FC Volendam 1-1

NEC - Jong Ajax 1-2

Jong PSV - RKC Waalwijk 2-1

Telstar - FC Eindhoven 1-1

TOP Oss - Jong AZ 1-0

FC Twente - FC Den Bosch 1-0

Jong FC Utrecht - Sparta Rotterdam 1-5

Stand aan kop Keuken Kampioen Divisie:

1. FC Twente 31-72 (63-26)

2. Sparta Rotterdam 31-61 (67-34)

3. Go Ahead Eagles 31-57 (55-41)

4. Jong PSV 31-54 (66-50)

5. FC Den Bosch 31-52 (53-40)