Van Aert: ’Dacht aan winnen, maar tweede is mooi’

„Natuurlijk heb ik aan winnen gedacht, maar tweede worden is voor mij heel mooi”, zei de 24-jarige wielrenner, die aan zijn eerste seizoen bij de Nederlandse WorldTour-formatie bezig is. De Belg werd eerder al derde in Strade Bianche en zesde in Milaan-Sanremo.

Van Aert was tevreden met zijn optreden in volgens hem een van de zwaarste koersen van het voorjaar. „Ik focuste mij in de laatste kilometers op de aanvallen van Stybar, waarvan ik wist dat die gingen komen. Het bijhalen van vluchter Bob Jungels duurde echter lang en kostte veel energie. Ik besefte dat Stybar twintig kilometer in het wiel had kunnen zitten. In de sprint was hij te sterk.”

Terpstra

Niki Terpstra kon in de finale van de E3 Prijs niet met de besten mee. De winnaar van 2018 finishte als vijftiende op anderhalve minuut van Stybar. Sebastian Langeveld was op de twaalfde plaats de beste Nederlander.

