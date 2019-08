Van Bommel laat Luckassen vallen

„Het is een grote wedstrijd en zeker niet alleen voor de Noren”, verklaarde hij in zijn vooruitblik op de ontmoeting van donderdag. „Wij willen absoluut door naar de volgende ronde.”

Derrick Luckassen ontbreekt in de selectie die naar de Noorse plaats is vertrokken. Volgens Van Bommel is de verdediger, die die in de Johan Cruijff Schaal en tegen FC Basel nog drie keer negentig minuten speelde, wel fit. ,,Ik mag maar 18 spelers meenemen en heb voor anderen gekozen.” Ibrahim Afellay en Toni Lato zijn evenmin van de partij.

PSV werd in de kwalificatie voor de Champions League uitgeschakeld door het Zwitserse Basel. Bovendien verloor de club in de Johan Cruijff Schaal van Ajax. Het eerste competitieduel bij FC Twente leverde zaterdag een gelijkspel op (1-1).