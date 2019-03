Video: ’Rood voor Joey van den Berg wegens nodige agressie’

De middenvelder gleed de bal met een prima tackle weg voor de voeten van Jong Ajax-speler Jurgen Ekkelenkamp, maar kon amper tien seconden later gaan douchen. „Op de beelden zie ik dat hij een sliding op de bal maakt”, zei scheidsrechter Christian Mulder na afloop bij Fox Sports. „Maar ik vond hem wild inkomen, daarom zou ik een gele kaart geven.”

Stevig vastgepakt

De frustratie die Van den Berg uitte nadat Mulder had gefloten voor een overtreding, kostte hem echter de rode kaart. „Op het moment dat ik fluit, pakt hij me stevig in mijn zij vast”, verklaarde Mulder. „En dat deed hij met de nodige agressie. Dat vind ik niet kunnen, daarom gaf ik rood.”

Met tien man kon NEC de 1-1 tussenstand tegen Jong Ajax niet vasthouden. Kort voor tijd bezorgde Lassina Traoré de Amsterdamse beloften de volle winst.

