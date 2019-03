Depay mag starten en wint nipt met Lyon

Lyon heeft 56 punten, één minder dan Lille dat zondag in actie komt bij FC Nantes. Koploper Paris Saint-Germain heeft 21 punten meer dan Olympique.

Mempis Depay begon in de basis bij Lyon en werd in de 84e minuut gewisseld voor voormalig Ajacied Bertrand Traoré. De Nederlandse aanvaller kreeg in de eerste helft enkele kansen, maar stuitte op de doelman van Rennes.

Tete

Kenny Tete ontbrak bij Lyon. De verdediger raakte vorige week geblesseerd in de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Wit-Rusland.

