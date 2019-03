Ajax-aanwinst Marin direct weer belangrijk voor Standard Luik

Marin had met twee assists een groot aandeel in de 3-1 zege die Standard Luik boekte in de eerste wedstrijd van de Belgische play-offs. Op eigen veld werd FC Antwerp geklopt.

De thuisclub keek twintig minuten voor tijd nog tegen een 0-1 achterstand aan, maar mede dankzij twee assists van Marin bleven de drie punten uiteindelijk toch op Sclessin. Zowel bij de 1-1 van Moussa Djenepo als de beslissende 3-1 van Kostas Laifis was de aanstaande Ajacied de aangever.