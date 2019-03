De vele frustraties van Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld Ⓒ ANP

Het leven van profdarter Raymond van Barneveld is er een van hoge pieken en diepe dalen. De vijfvoudig wereldkampioen zit al maanden in een rollercoaster van emoties en zo kon het gebeuren dat gisteren in amper 12 uur tijd het nieuws van het direct beëindigen van zijn carrière zich liet opvolgen met het bericht over een doorstart van zijn bewogen loopbaan.