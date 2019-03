Ronaldo kan lachen en doet Tadic een belofte

En ook na afloop van de EK-kwalificatie-interland (1-1) kwamen de Ajax-speler en Juventus-ster elkaar tegen. De Portugees was even daarvoor geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. „Ik heb hem uiteraard beterschap gewenst, maar pas na de Champions League-duels met Ajax”, grijnst de topschutter van de Amsterdammers.

„Cristiano kon er ook om lachen, maar beloofde er tegen ons bij te zijn.” Ronaldo is de topscorer aller tijdens in de Champions League. In het shirt van Manchester United, Real Madrid en Juventus maakte de 34-jarige Portugees in totaal 124 doelpunten in de belangrijkste Europa Cup.

Lees het hele interview met Dusan Tadic in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 30 maart: