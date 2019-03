De grote media-aandacht voor Ajax prikkelt PSV

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

In de media lijkt het erop of alleen Ajax de topper Ajax-PSV speelt. Het kan niet op: overal lees je verhalen van Ajacieden, ex-Ajacieden, wordt Marc Overmars aan alle kanten geroemd en komen de PSV’ers er bekaaid vanaf. Ajax kan de genadeklap krijgen in de titelrace, maar toch… In Eindhoven leeft die extreme publiciteit voor Ajax echt en vragen ze zich af of het allemaal niet wat overdreven is daar in Amsterdam over Ajax. Het prikkelt ze bij PSV en ze halen er geweldig veel motivatie uit.