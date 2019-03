Locadia: ’Het verhaal bij Brighton klopt gewoon niet’

„Het is heel raar hoe het hier loopt. Het verhaal klopt gewoon niet”, vindt Locadia. „Voor mijn gevoel ging het juist de goede kant op, maar drie weken geleden belandde ik zelfs op de tribune. Ik ben voor heel veel geld gehaald. Toch krijg ik nauwelijks een kans.”

Belangrijke week

Het team van Locadia en ook Davy Pröpper wacht een belangrijke week: vandaag het duel met directe concurrent Southampton, woensdag de uitbeurt bij Chelsea en drie dagen later de halve finale van de FA Cup op Wembley tegen Manchester City. Mede dankzij Locadia, die in de kwartfinale tegen Millwall voor de aansluitingstreffer zorgde en ook in de penaltyreeks niet faalde.

„Hartstikke mooi voor de club, natuurlijk. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik niet meer wil spelen”, stelt de spits, die vooral als linksbuiten wordt gebruikt. „Ik kan wel bij de trainer (Chris Hughton, red.) aankloppen, maar denk niet dat het zin heeft. Ik denk niet dat ik mezelf veel kan verwijten. Misschien had ik meer moeten scoren. In een kort tijdbestek is dat echter niet altijd makkelijk.”

Gefrustreerd

Locadia heeft nog een contract tot medio 2022, maar wil niet te lang blijven aanmodderen. „Natuurlijk is het hier financieel prachtig, maar wat heb je daaraan als je niet speelt? Ik zal in gesprek gaan met de club wat mijn perspectief is voor volgend seizoen. Als de trainer mij een bankspeler vindt, dan wil ik niet blijven. Ik ben nog hartstikke gemotiveerd, maar het moet niet nog twee jaar doorgaan zo. Je moet wel een keer een heel seizoen spelen en vertrouwen krijgen van de trainer. Ik raak er niet onzeker van, wel gefrustreerd.”

Lees de hele, exclusieve reportage met Jürgen Locadia in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 30 maart: