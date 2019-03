Terpstra tot het bot getergd: ’Het blok breken is mogelijk’

Hij weet het: van opgejaagde is de 34-jarige Noord-Hollander de jager geworden van The Wolfpack. Liefst acht jaar maakte hij deel uit van de roedel, die voorjaar na voorjaar de dienst uitmaakt. Nu, als renner van Direct-Energie, ervaart hij tot zijn afgrijzen hoe het is om tegen het blauwe blok, dat in 2019 al twintig keer won, te vechten. In Omloop Het Nieuwsblad (Stybar), Kuurne-Brussel-Kuurne (Bob Jungels) en Le Samyn (Florian Sénéchal) was het onder meer raak voor Deceuninck, waar Terpstra genoegen moest nemen met respectievelijk een twintigste en twee derde plaatsen.

Druk maken

„Het is moeilijk om dat blok te breken, maar dat wist ik al. Daar kan ik me druk om maken, al heeft dat geen zin. Het is mogelijk. Hoe? Dat ga ik niet verklappen”, aldus Terpstra, die volgende week in de Ronde van Vlaanderen wél hoopt zijn titel te prolongeren.

Hij heeft morgen Gent-Wevelgem en woensdag Dwars door Vlaanderen nog om de puntjes op de i te zetten. „Maar dit zijn ook belangrijke wedstrijden hoor”, benadrukte Terpstra, die maar wat graag zijn nieuwe ploeg een overwinning wil schenken. „De vorm is goed. Ik moet dan wel zorgen dat ik van voren zit, want anders kan ik ook niet voor de zege rijden.”