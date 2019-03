Federer leert jonge Canadees een lesje

Federer had een uur en twaalf minuten nodig om de jonge Shapovalov te verslaan. De Canadees kon in de eerste set geen vuist maken. Hij kwam in het tweede bedrijf aardig op dreef, maar miste de kracht om het Federer echt lastig te maken. ,,Ik heb de eerste game tegen Shapovalov wel nodig gehad om zijn spel te leren kennen'', erkende Federer na afloop.

De Zwitser staat in de finale tegenover de Amerikaan John Isner, die het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime versloeg in de halve finale. ,,John ken ik iets beter dan Shapovalov, die nog niet eens was geboren toen ik in de tour startte'', keek Federer vooruit naar de finale.