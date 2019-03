’Ajax moet afweging maken met Ziyech'

„Bij Ajax moeten ze bijvoorbeeld een afweging maken of ze wel of geen risico willen lopen met Hakim Ziyech, die twee weken geleden geblesseerd uitviel bij AZ en sindsdien niet heeft gespeeld”, schrijft de voormalig spits in zijn column voor De Telegraaf/Telesport. „Is PSV voor Ajax het belangrijkst of kijkt de technische staf verder naar de resterende zeven competitiewedstrijden daarna, of de Champions League en finale om de KNVB-beker?”

„De prioriteit moet liggen bij het kampioenschap. Zeker met het oog op het volgend seizoen. Ditmaal heeft Ajax als nummer twee van Nederland drie voorrondes overleefd in de Champions League, maar als kampioen hoef je maar één voorronde door te komen. Lukt dat twee jaar achtereen: standhouden in drie voorrondes? Bedenk daarbij dat Ajax voor volgend seizoen moet bouwen aan een nieuw elftal. Zoals het er nu naar uitziet is Frenkie de Jong niet de enige Ajacied die gaat vertrekken. Matthijs de Ligt is de volgende die op de nominatie staat naar FC Barcelona te vertrekken.”

