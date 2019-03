Ricciardo: ’Het heeft totaal geen zin om te treuren’

Ricciardo had dolgraag ’De Vloek van Albert Park’ opgeheven. Melbourne was tot dusver nou niet bepaald ’zijn’ circuit geweest. Hij pakte er in 2012 namens Toro Rosso weliswaar zijn eerste twee WK-punten, maar daarna was het allemaal niet om over naar huis te schrijven. In zijn eerste race voor Red Bull in 2014 finishte hij als tweede, maar werd hij gediskwalificeerd vanwege een te grote brandstofconsumptie. In de overige races op Australische bodem bleven podiumplaatsen uit. En dat deed pijn.

Dramatische start

Als 12-jarig binkie zag Ricciardo hoe landgenoot Mark Webber in 2002 in een aftandse Minardi verrassend vijfde werd. Gek werd hij op de tribune. Dat wilde hij ook, als toekomstige coureur in de hoogste klasse schitteren voor eigen publiek. Maar bijvoorbeeld twee weken terug was zelfs een inhaalactie hem niet gegund. Ricciardo moest direct na de start uitwijken, belandde in het gras en een bult deed de rest: voorvleugel kaduuk. Hij reed met een nieuwe neus nog door, maar de schade bleek te groot.

Toch was er na zijn uitvalbeurt ook opluchting. De massale aandacht van fans en media had zijn tol geëist. „Ik was helemaal leeg en stiekem blij dat het voorbij was.” Een dag na de race zette hij de knop weer om en liep hij alweer ouderwets te dollen. Die modus had hij duidelijk weten vast te houden. „Ik gebruik goede drugs”, grapte hij in Sakhir op het terras van zijn team. Als een jongetje die een koekje uit de trommel had gepikt, keek hij de persdame van Renault aan. Zijn mondhoeken schoten omhoog en daar verscheen ook weer die herkenbare glimlach.

Vertrouwen

Ricciardo heeft er vertrouwen in dat Renault in Bahrein kan meedoen om de positie van best of the rest. In de eerste twee trainingen moest hij het doen met een plek in het rechterrijtje (11e en 15e), maar de vijfde plaats van teamgenoot Nico Hülkenberg in sessie twee bewees dat er kansen liggen.

Toch willen Renault en Ricciardo op termijn vooral de topteams overvleugelen. Red Bull-baas Christian Horner grapte vorig jaar dat de Fransen na het wegkapen van de dure Ricciardo waarschijnlijk geen geld meer over zouden hebben voor het ontwikkelen van de motor - de krachtbron die ook Max Verstappen kopzorgen bezorgde - maar niets is minder waar volgens de hoofdpersoon. „De motor is beter dan vorig seizoen. Ik voel meer pony’s”, stelde The Honey Badger, doelend op de extra pk’s.

Big smile

Echt aansluiting vinden met zijn oude team Red Bull, lijkt voorlopig lastig. Maar Ricciardo heeft een troef achter de hand. „Misschien kan ik nog wat zaken van vorig jaar laten implementeren”, zo besloot hij. Natuurlijk weer met een big smile.