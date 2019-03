De puzzel van Mark van Bommel

Ⓒ De Telegraaf

EINDHOVEN - Eerst de frons, dan het bekende glimlachje. Mark van Bommel waant zich deze week weer even in de Limburgse woonkamer. Net als vroeger. Pereiro of Ihattaren, Sadilek of Hendrix en misschien zelfs Luuk de Jong als extra middenvelder. De trainer van PSV moet ervoor zorgen dat hij de juiste puzzelstukjes vindt voor de cruciale krachtmeting tegen Ajax.