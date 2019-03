FC Volendam plaveit weg voor Wim Jonk

Molenaar en Smit zijn met voorzitter Henk Kras in gesprek. Een van de voorwaarden van Jonk om de trainersfunctie te aanvaarden, is dat er binnen de organisatie een frisse wind gaat waaien. De ex-international was ruim tien jaar geleden enkele seizoenen bestuurslid technische zaken bij FC Volendam, waar hij na een conflict met het bestuur vertrok.

Stap terug

Kras doet een stap terug en lijkt na meerdere gesprekken zijn steun uit te spreken voor Jonk, die vier jaar geleden zijn diploma Coach Betaald Voetbal haalde, maar nog nooit hoofdtrainer was. Het contract van technisch manager en voormalig coach Misha Salden lijkt niet te worden verlengd. Kras blijft wellicht als adviseur betrokken en zal zijn opvolger, de volgende voorzitter, inwerken.

Het is geen verrassing dat de beoogde coach van FC Volendam zijn vertrouweling Jasper van Leeuwen wil meenemen en de bedrijfskundige een rol in de organisatie wil geven. Jonk was tot eind 2015 hoofd opleidingen bij Ajax en werkte daar plezierig samen met Van Leeuwen, die zich na Jonks vertrek vanwege een botsing met Dennis Bergkamp over de filosofie van Johan Cruijff solidair met Jonk verklaarde. Momenteel werkt het tweetal bij Cruijff Football, dat wereldwijd Cruijffs voetbalvisie verspreidt.

Hans Bond

Oud-FC Volendam-speler Hans Bond is gepolst om een (technische) bestuursfunctie te gaan bekleden. De voormalige linksbuiten is daartoe bereid als Jonk daadwerkelijk hoofdtrainer wordt. In de gesprekken met Smit en Molenaar maakte Jonk zijn technische visie voor de toekomst van de club duidelijk. Het voornaamste doel is meer Volendamse jongens (op te leiden) en de kans te geven in het eerste en de supporters door een mix van aanvallend voetbal en herkenbaarheid weer naar het stadion te krijgen.

FC Volendam, dat vrijdag bij MVV speelde (1-1), staat vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste thuiswedstrijden - het duel met Cambuur uitgezonderd - vallen de bezoekersaantallen tegen.