De Gier doet VAR-verzoek voor Eerste Divisie

Dat deed De Gier na het met 1-2 verloren duel van de Nijmegenaren tegen Jong Ajax. Joey van den Berg kreeg een rode kaart nadat hij zich kwaad maakte ten opzichte van de arbiter. De middenvelder zette een prima sliding in, maar werd tot zijn eigen ontzetting teruggefloten door Christian Mulder.

„Het heeft geen zin om na te trappen richting mensen, maar ik ga wel een verzoek bij de KNVB neerleggen om de VAR naar de Keuken Kampioen Divisie te verplaatsen”, vertelde De Gier in gesprek met FOX Sports. „Ik denk we dan de scheidsrechters kunnen helpen met het maken van bepaalde beslissingen. In de Eredivisie is het niveau van de scheidsrechters beter.”

De Gier wond zich ook op over de rode kaart voor Van den Berg. „Dat moment is beslissend voor de wedstrijd, omdat er een rode kaart volgt. Dan merk je dat dit soort scheidsrechters dit soort wedstrijden niet aankan. Ze voelen niet aan wat er speelt in het veld”, aldus de trainer van NEC.