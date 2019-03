Sport Kort: Obiri pakt wereldtitel veldlopen

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

14.00 uur: De Keniaanse atlete Hellen Obiri heeft in het Deense Aarhus de wereldtitel veldlopen veroverd. De 29-jarige hardloopster voltooide daarmee een unieke trilogie. Ze is de eerste vrouw met individueel WK-goud op de baan outdoor (5000 meter 2017), indoor (3000 meter 2012) en de cross. Obiri bleef in de ruim 10 kilometer lange cross vooraan over met twee Ethiopische atletes, Dera Dida en Letesenbet Gidey, die respectievelijk als tweede en derde finishten.

08.45 uur : De basketballers van Golden State Warriors hebben zeer nipt verloren van Minnesota Timberwolves in de Amerikaanse NBA. Een vrije worp in de laatste seconde van de eerste verlenging bepaalde de eindstand met 1 punt in het voordeel van de Timberwolves: 131-130. Karl-Anthony Towns maakte de beslissende vrije worp.