Federer verbaast zijn dochters: ’Ze zeiden: ’Wat?’’

„Ik vertelde mijn dochters dat Denis nog niet eens was geboren toen ik mijn debuut maakte op de ATP-Tour”, vertelde de Zwitser met een glimlach. „Ze zeiden: ’Wat? Die jongen is dus echt jong. Ja, en ik heel erg oud’, was mijn antwoord.”

Bekijk ook: Federer leert jonge Canadees een lesje

Shapovalov werd geboren op 15 april 1999. Federer zag het levenslicht op 8 augustus 1981 en maakte in 1998 zijn debuut in het proftennis. Elf jaar later werd zijn nu bijna tienjarige tweeling (Myla Rose en Charlene Riva) geboren. Vijf jaar later kregen Federer en zijn vrouw Mirka nog een tweeling: Lenny en Leo.

Federer gaat zondag tegen John Isner voor de 101e titel in zijn loopbaan. De boomlange Amerikaan heeft een geweldige service en won afgelopen week al z’n tiebreaks. „Ik ben een groot fan van servicekanonnen. Tegen dat soort jongens spelen heeft wel wat van weg van een penaltyserie in het voetbal. Ik ben zondag de keeper en zal proberen zoveel mogelijke opslagen terug te slaan”, vertelde Federer.