Van Dam worstelt in Kia Classic

Ze noteerde in de tweede ronde van het sterk bezette toernooi in het Californische Carlsbad 72 slagen, level par. Ze steeg daarmee naar de gedeelde 68e plaats en dat was net genoeg om de cut te halen. Van Dam heeft elf slagen achterstand op de twee koplopers: Park Sung-hyun uit Zuid-Korea en de Thaise Thidapa Suwannapura.

Van Dam veroverde vorig jaar een speelkaart voor de toernooien van de LPGA, waar de absolute wereldtop in actie komt. Ze begon haar Amerikaanse tournee vorig week met de 69e plek in de Bank of Hope Founders Cup in Phoenix.

Negen speelsters uit de mondiale top tien spelen mee in de Kia Classic, onder wie Park. De Zuid-Koreaanse aanvoerster van de wereldranglijst legde de tweede ronde ronde af in 66 slagen (-6). Van Dam, de nummer 66 van de wereld, produceerde vijf birdies, maar zette er ook drie bogeys en een double bogey tegenover.