’Piqué moet voorzichtig zijn met sarcasme’

„Piqué heeft een sarcastisch gevoel voor humeur, maar toch kan hij maar beter voorzichtig zijn met dat sarcasme als het rivalen van Barcelona betreft”, zei Tebas in gesprek met Marca. Espanyol is de tweede club van Barcelona. De derby met de grote broer is er eentje die zeer beladen is.

Piqué deed zijn uitspraken over Espanyol in een satirische show op Spaanse televisie. „Ik heb meer geld dan de begroting van Espanyol dit jaar.” De club zette afgelopen jaar ongeveer 56 miljoen euro om.

Cursus voetbalfinanciën

„Piqué zat verkeerd met zijn nummers. Espanyol is een stuk rijker dan hij is. Ik denk dat hij het jaarbudget van Espanyol verwart met het totale budget van die club. Misschien moet hij een cursus voetbalfinanciën gaan volgen.”

Espanyol voelde zich ook gedwongen om te reageren. „Wij hebben onze fans en een ploeg die altijd alles geeft. We hebben een historie van 119 jaar. We hebben onze 21ste minuut (daarin geven de fans van Espanyol steevast een eerbetoon aan de overleden speler Daniel Jarque, red.), onze jeugdopleiding en ons blauw-witte hart. Wij bezitten bepaalde waarden die niet zijn uit te drukken in geld.”

”Espanyol have much greater wealth than he does, I’m sure.

„I think he has mixed up annual budget with the total budget of Espanyol.

„Maybe he needs to take a course in football finance.”