’Ajax mentaal minder stabiel’

„Ik verwacht dat Ajax deze topper wint, maar toch denk ik dat PSV uiteindelijk kampioen wordt. Dit Ajax heeft een beetje wat wij toen ook hadden”, laat de nu 48-jarige Vink weten. De voormalig middenvelder speelde van 1988 tot en met 1993 bij Ajax. Van 1994 tot 1999 droeg hij het shirt van PSV.

Vink twijfelt over de mentale hardheid van Ajax. Het elftal van trainer Erik ten Hag heeft vijf punten minder dan PSV, maar zit in tegenstelling tot PSV wel in finale de KNVB-beker en in de kwartfinales van de Champions League.

„Ajax is een team met veel jonge, talentvolle spelers, maar mentaal is het minder stabiel. Het is af en toe toch wat gemakzuchtig. Voor wedstrijden tegen Juventus, Real Madrid en Benfica is het helemaal niet moeilijk om jezelf te focussen. Dat gaat vanzelf. Maar tegen Heracles en AZ is het een ander verhaal. Daar heeft Ajax moeite mee. PSV heeft individueel minder talentvolle spelers, maar is als team stabieler.”

