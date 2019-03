Van den Berg direct zwaar gestraft door KNVB

Hij is voor drie duels geschorst vanwege de rode kaart die hij vrijdag kreeg in de verloren wedstrijd tegen Jong Ajax. De verdediger moest na een uur spelen vertrekken nadat hij iets te heftig had geprotesteerd tegen een beslissing van scheidsrechter Christian Mulder. Hij werd daarbij handtastelijk en beledigde de arbiter.

NEC gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Van den Berg mist hierdoor de wedstrijden tegen Jong AZ, Jong PSV en Helmond Sport. De Nijmegenaren verloren met 2-1 van Jong Ajax en staan veertiende in de Keuken Kampioen Divisie.