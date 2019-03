Solskjaer: ’We móeten Pogba en Rashford bij United houden’

De twee zijn sleutelspelers voor het team, zei de Noorse trainer in aanloop naar de wedstrijd in de Premier League tegen Watford van zaterdagmiddag. „Ik wil aan een team bouwen dat deze club waardig is en deze twee spelers zijn daarvoor van vitaal belang”, aldus de Noor, die deze week een vaste aanstelling kreeg voor drie jaar bij de ’Mancunians’.

Juventus en Barcelona

Het zal niet meevallen het topduo te behouden. De Franse middenvelder Pogba sprak al de wens uit dat hij dolgraag onder Zinedine Zidane wil spelen bij Real Madrid. Britse media denken te weten dat Rashford in de belangstelling staat van FC Barcelona.

Pogba en Rashford leefden op toen Solskjaer in december de taken overnam van de ontslagen coach José Mourinho. De ploeg ging ook beter presteren „We hebben een plan met de club, de ambitie om de beste te worden. Deze twee spelers moeten we behouden om die doelen te realiseren”, aldus Solskjaer.

