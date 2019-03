Verstappen met achtste plek richting kwalificatie

De Nederlander was in zijn Red Bull-bolide 1,390 seconde langzamer dan Charles Leclerc, die in zijn Ferrari rond ging in 1:29,569 en daarmee de snelste was. De Monegask hield zijn teamgenoot Sebastian Vettel, net als vrijdag in de eerste training, nipt achter zich: +0,169.

Niet representatief

De Ferrari-mannen waren vrijdag ook al afgetekend de snelsten op de zanderige baan in Bahrein. Bij de Italiaanse renstal stelde men echter dat de grote verschillen niet representatief waren, omdat Leclerc en Vettel met weinig benzine en een agressieve motorstand hadden gereden. Bovendien wordt de kwalificatie in de avond verreden, wanneer de omstandigheden heel anders zijn.

Mercedes-rijders Lewis Hamilton (1:30,334) en Valtteri Bottas (1:30,389) moesten het doen met plek 3 en 4. Romain Grosjean (Haas), Nico Hülkenberg (Renault) en Lando Norris (McLaren) nestelden zich tussen Bottas en Verstappen in.

Gasly teleurstellend

Pierre Gasly, de teamgenoot van de Limburger, besloot de slotsessie op een teleurstellende twaalfde plaats. De Fransman heeft al het hele weekeinde moeite om snelle tijden neer te zetten. In de eerste twee sessies werd hij zesde en twaalfde.

De kwalificatie begint om 16.00 uur en is live te volgen via de website van De Telegraaf.