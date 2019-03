Flinke tegenvaller Bayern; Neuer valt weg

Doelman en aanvoerder Manuel Neuer en verdediger David Alaba kunnen door blessures niet in actie komen.

Neuer heeft een blessure in zijn linkerkuit, Alaba kampt met een pijnlijke dij. De ernst van de blessures is nog niet bekend. Sven Ulreich zal Neuer vervangen onder de lat. Mats Hummels neemt de basisplek over van Alaba in de achterhoede.

Bayern München is koploper in de Bundesliga. De ’Recordmeister’ heeft evenveel punten als Borussia Dortmund, maar een beter doelsaldo.

