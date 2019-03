Live Extra: Strijd om Europese play-offs en tégen degradatie

ADO Den Haag - Vitesse

Om 18.30 uur zetten ADO Den Haag en Vitesse in het Cars Jeans Stadion de 27e speelronde in gang. De Hagenaars staan veertiende en weten de nummers 16 en 17 op slechts drie punten afstand. Vitesse zal zich via een overwinning zo snel mogelijk willen verzekeren van de play-offs om Europees voetbal.

Willem II - Fortuna Sittard

Ook om 18.30 uur ontvangt Willem II in Tilburg Fortuna Sittard. De Tilburgers staan negende en azen op de achtste plaats, die recht geeft op het spelen om play-offs als Willem II er niet in slaagt de bekerfinale te winnen. Fortuna heeft vier punten voorsprong op de nummers 16 en 17, en hopen uit Brabant een resultaat mee te kunnen nemen.

De Graafschap - Heracles Almelo

De superboeren hebben acht punten voorsprong op hekkensluiter NAC Breda en weten bij een nieuwe zege (aftrap om 19.45 uur) vrijwel zeker dat er geen rechtstreekse degradatie zal volgen. Heracles staat zevende en kan bij een eigen overwinning en misstappen van concurrenten Vitesse en FC Utrecht na dit weekend zomaar vijfde staan.

AZ - FC Groningen

Kan AZ weer voor minimaal een dag de derde plaats in handen nemen? Dan heeft de formatie van John van den Brom na de zege op Ajax vanaf 20.45 uur opnieuw een driepunter in eigen huis nodig. De bezoekers zijn na de winterstop bezig aan een heuse revival en staan achtste. De play-offs om Europees voetbal lonken nadrukkelijk voor de formatie van Danny Buijs.

SC Heerenveen - Excelsior

De Friezen zullen vanaf de aftrap om 20.45 uur er alles aan doen de drie punten in het Abe Lenstra Stadion te houden. Bij een zege mengt SC Heerenveen zich nadrukkelijk in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Excelsior staat vijftiende en voelt de hete adem van achtervolgers De Graafschap en FC Emmen (één punt) in de nek.

