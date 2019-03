Babel en Fulham kunnen City niet van kop afhouden

De ploeg van trainer Pep Guardiola was op Craven Cottage met 2-0 te sterk voor Fulham, waar Timothy Fosu-Mensah en Ryan Babel het gehele duel meespeelden.

Sané

Bernardo Silva opende al na vijf minuten de score voor The Citizens, die Kevin De Bruyne na een aantal weken blessureleed weer binnen de lijnen hadden. Leroy Sané, afgelopen zondag nog kwelgeest van het Nederlands elftal, was wel mee naar Londen, maar kreeg geen speeltijd van Guardiola.

Nadat Fosu-Mensah in de fout was gegaan bij de openingsgoal, profiteerde Sergio Agüero na een klein half uur van een misser van Joe Bryan. De thuisploeg was in het restant van de wedstrijd niet meer in staat iets aan de schade te doen, en mocht blij zijn dat City niet de scherpste vorm toonde bij het afwerken.

Liverpool

De formatie van Guardiola heeft net als Liverpool nu 31 competitieduels gespeeld, en daarin één punt meer verzameld. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum wacht zondag met Liverpool de pittige thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

