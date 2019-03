Verstappen vijfde, pole voor Leclerc

Charles Leclerc verzekerde zich zaterdagmiddag van poleposition, met Sebastian Vettel naast hem op plaats 2. Het is de eerste poleposition in zijn loopbaan voor Leclerc, die en passant ook nog even een baanrecord op zijn naam schreef: 1.27,866. Eerder op de dag had Verstappen de achtste tijd geklokt in de derde vrije training.

Verstappen verwachtte na de tweede vrije training al dat hij niet mee zou kunnen doen om de pole. Zijn RB15 is over één ronde gezien niet snel genoeg om mee te doen over de voorste plekken. De race pace leek echter dik in orde en dus mag de Nederlander goede hoop koesteren dat hij zondag wat moois kan laten zien.

Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, werd uitgeschakeld in Q2. Dat lot was ook Verstappens voormalig ploegmaat - Daniel Ricciardo - beschoren. Naast dat duo overleefden ook Alexander Albon, Sergio Perez en Daniil Kvyat de tweede kwalificatie niet.

Kunstlicht

Eerder werden Robert Kubica, Lance Stroll, George Russell, Antonio Giovinazzi en (verrassend) Nico Hulkenberg al geëlimineerd. De race is zondag om 17.10 uur. Op dat tijdstip schemert het al in Bahrein en gaan het kunstlicht aan. Vettel won de afgelopen twee jaar in het woestijnkoninkrijk. Verstappen viel vorig jaar al vroeg uit na een clash met Hamilton.

Verslaggever Lars van Soest was zaterdagmiddag ter plekke en twitterde live mee tijdens de kwalificatie. Bekijk hier het verloop van de race via zijn tweets.