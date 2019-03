Tweede ritwinst Matthews in Catalonië

De Australische wielrenner van Team Sunweb was de snelste in de massasprint. Matthews duwde zijn fiets, na een rit over bijna 170 kilometer van Valls naar Vila-Seca, net iets eerder over de streep dan Phil Bauhaus van Bahrain Merida. Bauhaus fietste vorig seizoen nog voor Sunweb.

Vijf renners bleven zaterdag tijdens de zesde en voorlaatste rit lang weg. Onder hen de Nederlander Oscar Riesebeek van Roompot-Charles en de Belgische renner Floris De Tier van het Nederlandse team Jumbo-Visma. Het peloton rekende de groep op 12 kilometer van de eindstreep in.

Matthews won dinsdag al de tweede etappe in Catalonië.

De Ronde van Catalonië eindigt zondag met een rit over 143 kilometer met start en finish in Barcelona. De Colombiaan Miguel Ángel López begint als leider in het klassement. Vorig jaar ging de eindzege in Catalonië naar de Spanjaard Alejandro Valverde.