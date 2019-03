Neymar voorlopig nog langs de kant

Coach Thomas Tuchel gaf aan dat de superster uit Brazilië niet voor half april op het veld staat. „De verhalen dat hij mogelijk dit weekeinde al in actie komt zijn veel te voorbarig”, aldus de Duitser.

Neymar staat wegens een blessure aan de rechtervoet al een maand of twee langs de kant. „Het gaat absoluut de goede kant op”, zei Tuchel. „Neymar voelt zich goed en heeft geen pijn meer. Desondanks moeten we ons geduld bewaren. We geven hem nog een paar weken de tijd.”

Zonder Neymar werd PSG in de Champions League uitgeschakeld door Manchester United.