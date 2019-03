Verstappen niet tevreden: ’Maar het had slechter gekund’

„Ik ben blij dat ik vijfde sta, want het had ook een stuk slechter gekund”, zei de Red Bull-coureur tegenover Ziggo Sport. „Deze kwalificatie was heel lastig.”

Ploeggenoot Pierre Gasly stelde opnieuw teleur en kwam niet door Q2. „Dit is niet eens zo slecht voor ons”, vond Verstappen. „Maar het hele weekend heb ik wel weer iets. We hebben van alles geprobeerd, maar ik kan hier niet tevreden mee zijn”, zei hij. „De long runs zagen er goed uit, maar met de balans die ik vandaag had, denk ik daar nog even niet aan.”

